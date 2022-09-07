Milas'ta zeytinlik yangını, makiliğe sıçradı; 2 hektar alan yandı



Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın, makiliğe de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi tünel bölgesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yakındaki makiliğe de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 26 arazöz, 3 söndürme uçağı ve 3 helikopter ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, bölgede toplam 2 hektar alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2022-09-07 15:55:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.