Milas'ta zeytinlik yangını, makiliğe sıçradı; 2 hektar alan yandı

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte başlayan yangın, makiliğe de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.
Selimiye Mahallesi tünel bölgesi yakınlarındaki zeytinlikte, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yakındaki makiliğe de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 26 arazöz, 3 söndürme uçağı ve 3 helikopter ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, bölgede toplam 2 hektar alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY
2022-09-07 15:55:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.