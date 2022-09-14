TOKİ Ankara'da nerede konut yapacak?

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Muğla Valiliği: Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz

DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla

2022-09-14 08:38:34



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