Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış



Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölenlerden Abdulvahap (4) ve 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı.

Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının olmak üzere toplam 6 cansız bedene ulaşıldı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ, KENDİ SAĞ KURTULDU

Olayda Abdulvahap ile 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 2 çocuğun babalarının ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Babanın cenazeleri, işlemlerinin ardından Muğla'da toprağa vermeyi istediği bildirildi.

2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor.

Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi´ne götürüleceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-14 15:27:35



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