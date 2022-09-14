Fethiyespor - Diyarbekirspor: 3-1

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta İskenderunspor´a deplasmanda 2-1 yenilen Fethiyespor, sahasında Diyarbekirspor engelini 3-1´lik skorla aştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Diyarsekirspor 49´uncu dakikada Berkay´ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak toparlanan ev sahibi Fethiyespor, 62´nci dakikada Oktay ile skoru degeledi: 1-1. Onur Taha 75´inci dakikada Fethiyespor´u öne geçirdi. Onur, bu defa 81´inci dakikada sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. Fethiyespor bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Diyarbekirspor ise 4 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-14 21:00:13



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