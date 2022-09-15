Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa sürenlere yönelik düzenlenen 'Zincir' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen Roma dönemine ait bronz kılıç ise dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan 'alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 adet dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-09-15 19:26:30



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