Fethiyespor gurbette yok

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde 2'de 2 yapan Fethiyespor, deplasmanda ise 3'te 0 çekti. İç sahada Vanspor FK ve Diyarbekirspor'u mağlup etmeyi başaran Muğla temsilcisi, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a 4-2, İskenderunspor'a 2-1 yenildikten sonra dün de Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dış sahada puana hasret kalan Fethiye, grupta 5 maç sonunda 6 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-19 11:05:05



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