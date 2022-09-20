Bodrumspor'a milli ara yarayacak 



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezona müthiş başlayıp ilk 5 haftada lyiderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, son iki maçta gerileme dönemine girdi. Önce Altay'a 2-0 yenilip bu sezonki ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar, son maçında da evinde Manisa Futbol Kulübü ile berabere kalıp 5 puan yitirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise milli aranın kendilere çok yarayacağını ifade etti. Futbolda inişlerin de olacağını ifade eden Taşdemir, "Milli arada kendimizi toparlayacağız. Eksik yönlerimizi daha da geliştereceğiz. Futbolun doğasında kayıplar var. Biz hatalarımızı en seviyeye indirip çizgimizi korayacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-09-20 11:44:27



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