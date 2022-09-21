Bodrumspor'da herkes golcü



BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Manisa Futbol Kulübü ile berabere kalıp milli araya ilk kez liderlikten inerek 2'nci sırada giren Bodrumspor'da 9 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp 13 gol atan yeşil-beyazlılar her bölgeden skor katkısı yakaladı.

Ligin en çok gol atan takımı konumunda olan Bodrumspor'da orta saha oyuncuları Celal Dumanlı ve Samet Yalçın 2'şer kez sevinç yaşadı. Defans oyuncuları Üzeyir, Süleyman Özdamar ve Bahadır da ağları sarsan isimler oldu. Orta sahada görev yapan Caner, Recep forvetler Kenan ve Jahovic de gol sevinci yaşayan oyuncular arasına adını yazdırdı. Bodrumspor lehine 2 rakip oyuncu da kendi filelerini sarstı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-09-21 10:56:23



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