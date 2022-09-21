Marmaris'te orman yangını (7)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



JANDARMADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA DESTEK

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında jandarmaya Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) söndürme çalışmalarına destek oluyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu ekipleri de alevlerle mücadele ediyor. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-21 22:44:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.