Marmaris'teki Orman yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı (5)

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EV HAPSİ, VERİLDİ

Marmaris yangınıyla ilgili yürütülen incelemede gözaltına alınan arıcı M.Y. (85), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından M.Y.'ye ev hapsi verildi. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-22 18:20:52



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