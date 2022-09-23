Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 305 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, polis uygulama noktasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, değerinin 200 bin lira olduğu belirtilen 2 parça halinde 305 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-09-23 15:21:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.