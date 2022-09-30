Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Abdullah Göğüş (72), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde GüvercinlikBodrum yolunda meydana geldi. Abdullah Göğüş yönetimindeki 34 EVT 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Göğüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken olası bir yangına karşı bir arazöz bölgede hazır bekletildi. Savcı ve jandarmanın incelenmesinin ardından Abdullah Göğüş'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

2022-09-30 22:10:19



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