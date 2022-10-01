Karaada'da mahsur kalan 39 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, adada mahsur kalan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Eylül günü saat 07.25'te, Karaada'da kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, adadaki 39 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-01 16:19:55



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