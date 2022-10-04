Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 19 kaçak göçmen yakalandı; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Eylül günü saat 04.50'de, Bodrum açıklarında ahşap tekne içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlularınca Türk kara sularına geri itilen 4 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, dün saat 07.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmeni daha kurtardı.

19 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan dün saat 01.30'da da Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekiplerce hareketli lastik bot durdurularak içindeki 19 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-04 10:17:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.