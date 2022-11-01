Eşinin kestiği ağaç dalının altında can verdi

Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanda, eşinin kestiği ağacın dalının altında kalan Nurdane Sönmez (47) hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30'da Narlı Mahallesi Meşelidüz mevkisinde meydana geldi. Ormanda kesim yapan Mustafa Sönmez'in (49) kestiği dal, ağacın altındaki eşi Nurdane Sönmez'in üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. 2 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurdane Sönmez'in, 29 Temmuz 1990'da Siirt'te şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut Yılmaz'ın ablası olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Tolgahan KAYLI
2022-11-01 17:22:30
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