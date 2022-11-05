Muğla'da inşaatta çalışan PKK/KCK üyesine tutuklama

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, inşaatta çalışan ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlenince gözaltına alınan A.O. (31) tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, turizm, tarım ile inşaat sektörlerine işçi olarak gelerek örgütsel faaliyet, eylem ve keşif yapabileceği değerlendirilenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve Milas'ta inşaatta çalışan A.O.'yu dün sabah gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen A.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN

2022-11-05 13:56:55



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