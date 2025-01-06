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        Haberler Gündem Muğla’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Muğla’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 00:09 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:09
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        Muğla'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı’nda meydana geldi.

        Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya’nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Ebubekir Öztürk ile yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk’ün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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