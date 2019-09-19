Misafirerinize ikram edebileceğiniz yapımı çok kolay ve pratik olan muhallebili kadayıf tarifi de yapmaya başlayalım
Muhallebili Kadayıf Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
- 1 kilo süt
- 6 yemek kaşığı şeker
- 7 yemek kaşığı un
- 1 paket kremşanti
- Bir bardak soğuk süt
- 1 paket vanilya
- 50 gram hindistan cevizi
- Tarçın
Muhallebili Kadayıf Üzeri İçin Gerekli Malzemeler:
- 200 gram tel kadayıf
- 1 su bardağı ceviz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Kadayıf Yapımı:
- Bir tavada tereyağı ile birlikte kadayıflarımızı kısık ateşte kavuruyoruz.
- Hafif pembeleşince içine 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyoruz.
- En son cevizini de kattıktan sonra ılıması için tezgâha alıyoruz.
Muhallebili Kadayıf Tarifinin Yapılışı:
- Tel kadayıf muhallebili kadayıf tarifinin yapılışı muhallebi yapacağımız tencerenin içine süt, şeker ve unu ekleyerek göz olana kadar pişiriyoruz.
- Topaklanmaması için sürekli karıştırıyoruz.
- Piştikten sonra içine margarin ve Hindistan cevizini ilave ediyoruz ve ılımaya bırakıyoruz.
- Kaymak olmaması için ara sıra karıştırıyoruz.
- Ayrı bir kapta soğuk sütün içine aldığımız.
- Kremşantiyi bir mikser yardımı ile çırpıyoruz.
- Krem şantimiz hazır.
- Muhallebi ve hazırladığımız kremşantiyi bir gece buzdolabında bekletiyoruz.
- Ertesi gün muhallebinin içine kremşantili karışımı ilave ederek, mikser yardımı ile çırpıyoruz.
- Koyu bir kıvam alacaktır. İkram edilirken ben ayrı kâselere koyarak ikram ediyorum.
- Siz ıslatılmış borcam üzerine spatula yardımı ile yayarak dilimler halinde servis edebilirsiniz.
- Muhallebimizin üzerine hazırlamış olduğumuz cevizli tel kadayıftan serpiyoruz.
Muhallebili Kadayıf Tarifinin Püf Noktaları:
- Muhallebi ve kremşanti hazırlandıktan sonra bir gece buzdolabında bekletilmelidir.
- Buzdolabında beklettiğimiz muhallebinin üzerine bir bez ya da folyo kaplamalısınız.
- Buzdolabından muhallebimize su akmaması açısından önemlidir.
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