Muhammed Hudayr: Ceyhan Limanı üzerinden ihracat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz

Hudayr, Irak resmi haber ajansı INA'ya konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kuzey Petrol Şirketi'nin teknik ekipleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) temsilcilerinin, petrolün yeniden pompalanması için petrol ihracat boru hatlarının hazır olup olmadığını inceleme ve denetlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hudayr, şunları kaydetti:

"Petrol Bakanlığı, Ceyhan Limanı üzerinden ihracata yönelik boru hattının hazır olup olmadığını sormak üzere Türk tarafıyla da temasa geçti ve yanıt bekliyoruz. Irak-Türkiye ilişkilerine ilişkin stratejik vizyon kapsamında Ceyhan Limanı üzerinden ihracat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. İşbirliğinin ve ihracatın devamını sağlamak amacıyla IKBY ve Türk tarafıyla sürekli iletişim halindeyiz."

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KADEMELİ OLARAK GÜNDE 400 BİN VARİLE ÇIKARILACAK

Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatının yeniden başlamasıyla birlikte ilk etapta IKBY'den günde yaklaşık 185 bin varil petrol geliri alacaklarını kaydeden Hudayr, bu miktarın kademeli olarak günde 400 bin varile çıkarılacağını aktardı.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılması ve taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak’a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Brent yüzde 0,3 düşerek varil başına 74,23 dolara gerilerken, ABD Ham Petrolü yüzde 0,4 düşerek varil başına 70,12 dolara geriledi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.