Muhammed Rıza Şeceryan 1940 yılında Meşhed'de doğmuştu. Usta bestekar kariyerine 1959 yılında radyoda başladıktan sonra özgün şarkı tekniği ile beğeneni kazandı. 8 Ekim'de İran'ın Tahran kentinde hayata gözlerini yuman ünlü hanende hakkında bilgiler haberin devamında...

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN KİMDİR?

Muhammed Rıza Şeceryan, 23 Eylül 1940 yılında İran'ın Meşhed şehrinde doğdu. Şeceryyan İranlı şarkıcı, bestekâr, hünerî musiki üstadı, ve hattat.

Şeceryan, Perviz Meşkātiyān, Muḥammed Rıża Luṭfi, Hüseyin Alizade ve Ferāmerz Pāyver ile çalıştı. Geleneksel destgâh usulünde meşkleriyle ün yaptı. 1999’da UNESCO Fransa, kendisini Picasso Ödülüyle onurlandırdı.

Şeceryan, henüz beş yaşında babasının gözetimi altında şarkı meşk etmeye, on iki yaşında da redif tarzı klasik musıki repertuvarı çalışmaya başladı. Hanende olarak kariyerine 1959'da Horasan Radyosu'nda başlayıp, 1960'larda özgün şarkı tekniğiyle beğeni kazandı. Keyhan Kelhur, Hüseyin Alizade ve oğlu Hümayun Şeceryan ile birlikte Acem Musikisi Üstatları adlı ekipte redif okumaktadı.

Ömürünün son yıllarında sağlık sorunları çeken ve ölmününden önceki aylarda pek çok defa hastaneye kaldırılan Şeceryan 8 Ekim 2020'de Tahran'da hayatını kaybetmiştir.