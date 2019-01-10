Limak Vakfı tarafından yürütülen ve kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmeyi ve mühendislikte kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi, bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. Mühendis adayı kadınları çok yönlü destekleyen proje, yeni dönemde PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ile iş birliği yaptı.
Projenin dördüncü yılında geldiği aşamanın değerlendiren Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, "Limak Vakfı bünyesinde dört senedir yürüttüğümüz Türkiye’nin Mühendis Kızları ile Türkiye’de insan yönetiminin gündemini belirleyen lider kurumlardan biri PERYÖN arasında bu sene başlatmaya karar verdiğimiz, yeni nesil eğitim içeriğine sahip Mühendislikte Liderlik Sertifika Programı’nı başlattık" diye konuştu.
MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 37
Özdemir, "Dört yılda projemiz vasıtası ile mühendislik okuyan 300’ün üzerinde üniversite öğrencisini çok yönlü olarak destekleyip, 20 binin üzerinde de lise öğrencisine mühendislik mesleğine ilişkin farkındalık yaratıcı eğitim ve uygulamalarla ulaştık. Projeden mezun olan 37 öğrencimiz birer mühendis olarak iş hayatına atıldı ve bu yıl mentor olarak projede var olmaya devam ediyorlar" dedi.
Geleceğe yön verecek kadın liderler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Özdemir, "Sadece teknik olarak donanımlı ve bilgili mühendis adayları yetiştirmiyoruz, gelecekte liderlik yapabilecek kapasiteye sahip kadın mühendis adayları yetiştiriyoruz. Ve onların ülkemizin geleceğine yön verecek kadın liderler olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
100 KIZ ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERECEK
Proje kapsamında 12 ana konu etrafında eğitimler verileceğini bildiren PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz, "PERYÖN Akademi Türkiye’nin Mühendis Kızları Mühendislikte Liderlik Programı’nda bu konular üzerine Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyan tam 100 kızımız, altı aylık süre boyunca PERYÖN Akademi’de eğitim alacak" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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