Koronavirüs: Machu Picchu harabeleri, 7 aydır mahsur olan Japon turist için ziyarete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 testi 17 Ağustos'ta pozitif çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Muhittin Böcek 7 Eylül'den beri Akdeniz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Muhittin Böcek hangi partiden?

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 25 Ekim 1962'de Konyaaltı, Antalya'da doğdu. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yüksek öğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK HANGİ PARTİDEN?

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

20 yıllık siyasi hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabını yazdı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

MUHİTTİN BÖCEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akdeniz Üniversitesi Yoğun Bakım servisi yetkilileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin stabil devam ettiği, son 24 saat içerisinde olumsuz bir durum yaşanmadığı açıkladı. Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi.