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HaberlerGündem3. SayfaMuhtarı isyan ettiren hırsızlık!
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Mezarlıktaki hırsızlık muhtarı isyan ettirdi

Bursa'da köy mezarlığındaki hırsızlık muhtarı isyan ettirdi. Gülsu ilçesi Cambazlar köyünde hırsızların mezarlık musluklarını çalmaların tepki gösteren muhtar Hasan Efe, "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz? Söyleseydiniz ben size musluk verirdim. Musluklardan ne istediniz tonlarca su boşa akmış" dedi

Muhtarı isyan ettiren hırsızlık!
Muhtarı isyan ettiren hırsızlık!
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İHA

Bursa'da hırsızlar mezarlığın musluklarını çaldı, bunu gören muhtar, "Mezarlığın musluklarını çalacak kadar mı düştünüz" diyerek, isyan etti.

Gürsu ilçesi Cambazlar köyünün mezarlığının musluklarını hırsızlar çaldı. Köyden uzak yerde bulunan mezarlığın muslukları çalınınca tonlarca su boşa aktı. Muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını gören Cambazlar Köyü Muhtarı Hasan Efe, çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı.

Hırsızlara isyan eden muhtar Hasan Efe, "Su sıkıntısı çekiyorduk. Mezarlığın musluklarından ne istediniz?. Muslukları çalacak kadar mı düştünüz? Söyleseydiniz ben size musluk verirdim. Musluklardan ne istediniz tonlarca su boşa akmış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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