Trabzon'un Araklı İlçesi'nde, muhtar Beyler Bal'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan O.B. Yakalandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyünün muhtarı 22 Aralık'ta pusu kurularak öldürüldü. Şüpheli ise cinayetin ardından kaçtı.

Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından katilin izini sürdü. Katilin Araklı İlçesi'ndeki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Baskında cinayet zanlısı O.B. gözaltına alınırken cinayet silahı da ele geçirildi. Zanlının, ikizi öldürüldüğü için cinayetten muhtarı sorumlu tuttuğu ve cinayeti işlediği ileri sürüldü.

47 CEP TELEFONU HATTI ÇIKTI

İHA'nın haberine göre de, O.B.’nin üzerine kayıtlı 47 cep telefonu hattı tespit edildi. O.B.’yi yakalamak için MOBESE güzergahlarını ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını taramaya alan polis ekipleri, şahsın o gece olay yerine yakın bir yerde keşif yaparken güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bugün sabaha karşı Araklı ilçesi Halilli köyünde düzenledikleri operasyonla şahsı kullanılmayan boş bir evde cinayet silahı ile birlikte yakaladı.