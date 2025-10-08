Bu programın aslında bir eğitim seferberliği olduğunu belirten Genç, şunları kaydetti: "Bugün burada 40'a yakın muhtarımız 1 haftalık eğitimlerine başladı. Bunu yapmaktaki amacımız, Türkiye'de afet farkındalık eğitimlerini üst seviyeye çıkarmak. Okullarda, iş yerlerinde, ailelerde bu eğitimleri veriyoruz ama muhtarlarımıza da Kayseri özelinde başlattığımız eğitim furyasının bugün dördüncü ayağındayız. Muhtarlarımızı destek AFAD gönüllüsü yapacağız. Bu nereden geldi? İlk olarak Kayseri'deki bütün mahalle muhtarlarımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Daha sonrasında muhtarlarımızı AFAD gönüllüsü yaptık. Şimdi de inşallah destek AFAD gönüllüsü yapma yolunda da büyük bir adım atıyoruz. Ülkemizin afetlere daha hazır olması için muhtarlarımız bizimle olduğu ve bu eğitimleri aldığı için çok mutluyuz. Kendileri mahallelerinde birer afet neferi olacaklar. Mahalledeki AFAD gönüllerinin sayısını artıracaklar."