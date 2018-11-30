Muhteşem İkili 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Muhteşem İkili'de MKC ve Barca, kendilerine ihanet eden Demiray'ın peşine düştüler. Barca'yı, Demiray'ı öldürmekten vazgeçirmek hiç kolay olmadı. Muhteşem İkili 5. son bölüm ve 6. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

MUHTEŞEM İKİLİ 6. YENİ BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

Muhteşem İkili 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Muhteşem İkili yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

MUHTEŞEM İKİLİ 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demiray, MKC ve Barca ile yüzleşiyor; silahlar çekiliyor!

MKC ve Barca, kendilerine ihanet eden Demiray'ın peşine düşüyorlar. Demiray ile yüzleşecekleri sırada, Barca silahını çekmekten bir an olsun çekinmiyor. MKC, onu durdurmaya çalışsa da Barca, Demiray'ı öldürmekte kararlıdır. Barca'nın babası da, onu vazgeçirmeye çalışır. Peki, Barca bu kadar kolay vazgeçebilecek midir?

MKC ve Yağmur, geçmişin özlemini çekmeye mi başlıyor?

Yağmur ve MKC, mutlu geçen günlerinin hasretini çekerken, yeni hayatlarında bunu karşılayabilecek gücü bulabilecekler mi?

MKC ve Barca'nın güçlerini birleştirme vakti geldi!

Yüksel Amir, MKC ve Barca'ya çok önemli bir görev veriyor ancak bu işte birlik olmak zorundalar. MKC ve Barca'yı bu iş bitene kadar neler bekliyor? İkili arasında yaşanacaklar ise merak konusu...

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