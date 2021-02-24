Abramovich'in yatı büyüledi! Fiyatı dudak uçuklattı! 0:00 / 0:00

DHA

İngiltere Primier Lig'teki Chelsea´nin sahibi Roman Abramovich´in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi.

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich´in Almanya´da bir tersanede inşa edilen yeni süper yatı 'Solaris', 36 yolcu kapasiteli.

Bunun yanı sıra, 48 kabinin bulunduğu lüks yat, 60 kişilik mürettebata sahip olacak.

HELİKOPTER PİSTİ DE VAR

DHA'da yer alan habere göre yatta bir helikopter iniş alanı, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE SUYA İNECEK

Almanya'daki tersanede yapımının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtilen çarpıcı süperyat, 460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda inşa edildi.