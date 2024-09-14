Müjde Uzman'dan, 'Alev'e veda
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosunda yer almayan Müjde Uzman, dizideki 'Alev' karakterine veda etti
SHOW TV'nin, Gold Film tarafından yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği ve başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde, 'Alev' karakterinin ölmesiyle resmen diziden ayrıldı.
Dizinin yeni sezon kadrosunda yer almayan Müjde Uzman, 'Alev' karakterini iki sezon boyunca canlandırmıştı. Uzman, karakterinin ölmesiyle birlikte canlandırdığı 'Alev' karakterine veda etti.
Ünlü oyuncu, dizinin bir bölümünden kesit niteliğindeki fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak; "Yaratımında emeği geçen, izleyen, seven, sevmeyen herkese teşekkür ederim. Ben de elimden geleni yaptım. Seni seviyorum Alev." şeklinde ifadelerde bulundu.
Fotoğraflar: Instagram