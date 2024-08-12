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        Haberler Magazin Müjde Uzman: Ödüm koptu! - Magazin haberleri

        Müjde Uzman: Ödüm koptu!

        Çeşme'de astım krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Müjde Uzman'dan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:59
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        Son olarak SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Müjde Uzman'ın Çeşme'de astım krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

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        Haberin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Uzman, X hesabından açıklama yaptı.

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        Uzman, "Ödüm koptu be, deli misiniz siz bu haberler internet çöplüğünde kalıyor sonra, ne hastanesi nerenizden uyduruyorsunuz? İyice çığrından çıktınız. Madem bu sosyal medya storylerinden araklayalım üzerine de yalan sıkalım iki tık alıp para kazanalım kolaycılığındasınız, o zaman diğer paylaştığım hayvan işkencelerini savaşları haksızlıkları kanunsuzlukları haber yapın. Hadi?" dedi.

        #Müjde Uzman
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