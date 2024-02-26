Mükemmeli arayanlar için: Pürüzsüz patates püresi tarifi
Lezzetin en sade ve muhteşem hali olan patates püresi, sofralara her zaman sıcak, huzurlu bir dokunuş katıyor. Sizin için ev mutfağında herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği, ancak her lokmasında ayrı bir keyif bulunan, patates püresi tarifini hazırladık. İşte detaylar...
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında kuşkusuz patates geliyor. Bu patates tarifi, yumuşacık dokusu ve özgün tadıyla, mutfakta ustalaşmanız için harika bir fırsat sunuyor. İşte, kusursuz patates püresi hazırlamanız için detaylar!
PÜRÜZSÜZ PATATES PÜRESİ TARİFİ
MALZEMELER (4 porsiyon için)
950 gram altın patates
120 ml tam yağlı süt
120 ml krema
8 diş sarımsak
Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı
2 çay kaşığı tuz
İnce kıyılmış taze soğan
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Kesme tahtası üzerinde patateslerinizi soyun.
Soyulmuş patateslerin renginin solmaması için geniş bir kase içerisinde soğuk ya da buzlu suyun içine koyun.
Patatesleri küpler halinde doğrayın.
Doğradığınız patatesleri büyük bir tencerenin içine koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Suyu yüksek ateşle kaynattıktan sonra ısıyı en aza indirin ve 12 dakika boyunca pişirin.
Sarımsaklarınızı ezdikten sonra küçük bir tencereye krema, sarımsak ve sütü ekleyin.
Malzemeleri kısık ateşte kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kremayı ince bir süzgeçten süzün.
Patatesleri bir kevgir yardımıyla tencereden boşaltın. Daha sonra su eklemediğiniz yeni bir tencereye alın.
Bir patates ezici veya spatula yardımıyla patatesleri tortu kalmayana kadar ezin.
Hazırladığınız küp soğuk tereyağını ve tuzu ekleyin. Malzemelerin birleşmesi için iyice karıştırın.
Krema karışımını yavaş yavaş patateslere tamamen karışana kadar azar azar ekleyin ve bu sırada karıştırmaya devam edin.
Pürenizi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak öncesinde ince ince doğradığınız taze soğanlarla süsleyin. Afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube