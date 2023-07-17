Muleka'ya İngiltere'den talip!
Beşiktaş'ta beklentiyi karşılayamayan Jackson Muleka'ya İngiltere'den talip çıktı
Giriş: 17.07.2023 - 19:43
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Daily Mail'de yer alan habere göre; Blackburn, Muleka'yı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
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23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 4 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Standard Liege'den 3 milyon 350 bin euroya transfer ettiği Demokratik Kongolu oyuncu, siyah beyazlı forma ile geçen sezon çıktığı 32 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.