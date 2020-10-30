Murat Bardakçı kimdir? Sorusu merak ediliyor. Gazeteci Murat Bardakçı 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Dedesi Denizli, Çorum ve Konya’da valilik yapmış, Milli Mücadele kahramanlarından Celal Bardakçı, babası usta gazeteci İlhan Bardakçı, annesi Nemika Bağ’dır.

Ankara Üniversitesi’nden ekonomi eğitimi alan Murat Bardakçı, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu tarih alanında uzmanlaştı.

Müzik konusunda da çalışmalar yapan Bardakçı, Dr. Selahattin Tanur’dan tambur dersi aldı. Musiki tarihi konusunda araştırmaları bulunan Murat Bardakçı, usta besteciler Refik Fersan ve Abdulkadir Maraghi’nin biyografilerini yazdı.

Türk tarikatları, Mevlevilik, Mevlana Celaladdin-i Rumi, Yunus Emre üzerine araştırmalarıyla tanınan büyük alim Abdülbaki Gölpınarlı’yla çalıştı. Kendisini her zaman ‘gazeteci’ olarak tanımlayan Bardakçı özellikle 1990’lı yıllarda Hürriyet Gazetesi’ndeki tarih yazılarıyla tanındı.

Özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başında Osmanlı’nın son yılları üzerine çok önemli kitaplara imza attı. Sultan Vahdettin’in anlattığı ‘Şahbaba’, Sadrazam Talat Paşa’nın özel arşivinden yararlandığı 1915 olaylarına ışık tutuğu ‘Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi’, hiç yayınlanmamış evraklarının ve özel belgelerin yer aldığı, Enver Paşa’nın ruh halini de yansıtan ‘Enver’, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Cumhuriyet’in doğuşu ile ilgili çok önemli belgelerin yer aldığı ‘Yıkılış ve Kurtuluş’, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının en önemli sanatçılarından Safiye Ayla’nın hayatını anlattığı ‘Safiye’, son padişah Sultan Vahideddin ile son halife Abdülmecid Efendi’nin torunu olan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıştan önce dünyaya gelen son prensesi Neslişah Sultan’ın öyküsünü kaleme aldığı ‘Neslişah: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi’ birbirinden önemli kitaplarından bazılarıdır.

2000’lerin başında ‘Son Osmanlı’ adlı 4 bölümlük belgesele imza atan Murat Bardakçı, 2008 yılında Tarihin Arka Odası adlı Türk televizyon tarihinin en başarılı tarih programına imza attı. Habertürk TV’de devam eden programın kadrosunda Bardakçı ve Prof. Erhan Afyoncu hiç değişmezken Pelin Batu, Ayşe Karasu, Nurhan Atasoy, İnci Çayırlı gibi isimler belirli dönemler programa dahil oldu.

2009 yılında Habertürk Gazetesi’ne geçen Murat Bardakçı, halen Haberturk.com’da yazılarına devam etmektedir.