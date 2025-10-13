Murat Boz: Anneannem burada vefat etmişti

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün Malatya’da sevenleriyle bir araya geldi.

Hayranlarıyla buluştuğu konserde Murat Boz, sosyal medya hesabından da konser anlarını paylaştı.

Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise Murat Boz’un, hayatını kaybeden ananesi için yaptığı duygusal paylaşım oldu.

Şarkıcı, ananesinin bir fotoğrafını paylaşarak; Malatya… Dün akşam sizinle buluşmak, o coşkuya ve sevgiye dokunmak tarifsizdi. Her şarkıda, her alkışta kalbim biraz daha doldu. Ama Malatya benim için sadece güzel bir konser şehri değil… 1973 yılında anneannem burada vefat etmişti. Dün sahnede de söyledim; o hâlâ sizlere emanet. Siz ne zaman gülseniz, ben onun yüzünün o anki gülüşünü hissediyorum. Kalbimin en özel köşesinde yeriniz var Malatya. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı."

Fotoğraflar: Instagram