Murat Boz'dan 'Harbi Güzel'e özel klip 0:00 / 0:00

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YouTube Trend Müzikler Listesi'ne giren Murat Boz, sözü ve müziği Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan, Ali Barış Ata'ya, düzenlemesi Ozan Bayraşa imzalı yeni şarkısı "Harbi Güzel"in klibindeki dans sahneleriyle tam not aldı.

Bedirhan Güzel yönetmenliğinde çekilen klip kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan klibi oldu.

DANS EĞİTİMİ ALDI

2007 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü "Maximum"dan 15 yıl sonra ilk defa klibinde dans eden Boz, koreograf Ömer Yeşilbaş ile çalıştı. Murat Boz'a klibinde Çisil Sıkı eşlik etti.

"Harbi Güzel" şarkısıyla ilgi çeken Boz, sosyal medyanın da lideri oldu. TikTok'ta adeta büyük bir akım haline gelen "Harbi Güzel" şarkısı için dinleyiciler tarafından binlerce video çekilerek, rekoru kırdı.