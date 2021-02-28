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Murat Boz'dan örnek davranış

Yaklaşık iki sene önce oyuncu Aslı Enver ile yollarını ayıran şarkıcı Murat Boz, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tema Vakfı'na bağış yapmasını istedi. Boz, "Her fidan, bana en güzel hediye olacak. Bağışlanan fidanlar Sağlık Çalışanları Ormanı'na aktarılacak" ifadelerini kullandı

Murat Boz'dan örnek davranış - Magazin haberleri
Murat Boz'dan örnek davranış
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. Boz, 7 Mart'ta sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tema Vakfı'na bağış yapmasını istedi.

Ünlü şarkıcı, "Doğum günümde Tema Vakfı'na bağışlayacağınız her fidan, bana en güzel hediye olacak. Bağışlanan fidanlar Sağlık Çalışanları Ormanı'na aktarılacak" ifadelerini kullandı.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un ekim ayında sonlanmıştı. İkili, ayrılıklarından sonra, sosyal medyada birbirleriyle ilgili davranışlarla gündeme geliyor.

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

"GÖZE AL YOLLARIMI SEVGİLİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı sevgilim" notunu düşmüştü.

Boz'un bu sözleri, hayranları arasında "Aslı Enver'e gönderme yaptı" şeklinde yorumlanmıştı.

ESKİ AŞKINI STALK'LIYOR

Aslı Enver, son olarak şarkıcının fan hesabını takip etmişti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları, hemen ekran görüntüsü almıştı.

Enver'in bu davranışı, "Aslı, Murat'ı stalklıyor" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Aslı Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bırakmıştı. Murat Boz'un evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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