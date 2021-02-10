Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Bu kez de Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.