Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, arkadaşları ile balık keyfi yapan Boz, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aslı Enver ve özel hayati ile ilgili sorulara konuşmak istemediğini ifade eden genç şarkıcı, “O zaman geçtiğimiz hafta bir televizyon programında müzik kariyerinizin düşüşe geçtiği konuşuldu. Müzik sektöründe başarılı olamadığınız için sinema ve televizyon programlarına öncelik verdiğiniz iddia edildi. Siz neler söylemek istersiniz bu iddia hakkında?" şeklindeki diğer soruya "Genç şarkıcı ''Olabilir, kendi düşüncesidir iddiayı edenin. Saygı duyuyorum.'' açıklamasında bulunduktan sonra evinin yolunu tuttu.