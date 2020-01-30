Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinMurat Boz'un annesi kalp spazmı geçirdi - Magazin haberleri

Murat Boz'un annesi kalp spazmı geçirdi

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, Amsterdam yolculuğunda uçakta kalp spazmı geçirdi

Murat Boz

Murat Boz'un annesi Nedret Boz korkuttu. Murat Boz, geçtiğimiz hafta konser vermek için Amsterdam'a gitmişti. Boz'a annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etti. Nedret hanım yolculuk sırasında kalp spazmı geçirdi.

2. Sayfa'ya konuşan Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz yaptığı açıklamada, "Annemi Amsterdam'a götürmeyi ben istediğim için kendimi çok suçladım. Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok" dedi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haluk Levent toplanan son yardım miktarını açıkladı - Magazin haberleri
MAGAZİNToplanan son yardım miktarını açıkladı
Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı - Magazin haberleri
MAGAZİNBoşandılar
Behzat Ç. oyuncusu Eray Eserol evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİN'Tahsin Müdür' evlendi
Hande Erçel yeğeninin göbek kordonunu kesti! Gamze Erçel yayınladı - Magazin haberleri
MAGAZİNYeğeninin göbek kordonunu kesti
İzel'den Sinan Akçıl açıklaması: Onun bana 'Gel' demesi yeter - Magazin haberleri
MAGAZİN"Gel' demesi yeter'
Bircan Bali hamile! - Magazin haberleri
MAGAZİN"Evet, hamileyim"
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi?
MAGAZİNGülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Demet Akalın'dan Sıla'ya: Eşi yüzünden silmiş olabilir - Magazin haberleri
MAGAZİN'Eşi yüzünden beni silmiş olabilir'
Emrah ameliyat olacak! İşte nedeni... - Magazin haberleri
MAGAZİNGözlerini çizdirecek
Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün
MAGAZİN'Siyasete girersem yüzüme tükürün'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X