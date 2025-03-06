Murat Dalkılıç'tan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Doğuştan burnunda kemik sorunu olan Murat Dalkılıç, bir kez daha bıçak altına yattı. Dalkılıç, geçtiğimiz ay 11'inci kez ameliyat oldu.

Meslektaşı Burcu Güneş ile bir araya gelen Murat Dalkılıç, ameliyat sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı.