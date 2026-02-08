Murat Dalkılıç isyan etti

Ünlü şarkıcı ve Murat Dalkılıç, son dönemde yapay zekâ uygulamaları aracılığıyla kendisine gönderilen beste tekliflerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamayla tepki gösterdi.

"KÖŞEYİ DÖNERİZ UMUDUYLA YAŞAMAYIN"

DM kutusu ve e-postalarının "Tam size göre bestem var" notuyla gelen mesajlarla dolduğunu belirten Dalkılıç, sitemini şu sözlerle dile getirdi; "Bir konu var, belli ki açıklık getirmek lâzım. DM kutusu ve maillerimiz, 'Tam size göre bestem var' notuyla gelen çok sayıda mesajla doldu. Yüzlerce… Belli ki yapay zekâ aplikasyonları, her ay güzelce üyelik ücreti alabilmek için size besteci olduğunuzu inandırmış. Siz de özel bir şey keşfettiğinizi düşünüyorsunuz ama bu mesleğin dinamikleri düşündüğünüz gibi çalışmıyor. O programlardan elde ettiğiniz sonuçlarla, 'Günde 50 tane beste yapıp bir tanesini satsak köşeyi döneriz' umuduyla yaşamayın; kıyamam size, yazık…"

"OYUN DIŞI KALIRSIN"