Murat Evgin’in, Bükreş günlüğü
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, 'Sync About It' isimli müzik konferansına katılmak için Bükreş'e gitti
Müziklerini yaptığı dizilerle Romanya’da da tanınan Murat Evgin, İspanya, İngiltere, Romanya’dan plak şirketleri, besteciler, şarkı yazarlarının da katıldığı konferansa Türkiye’den katılan tek besteciydi.
Murat Evgin, iki gün süren konferansın ardından; Ulusal Tarih Müzesi, Odeon Tiyatrosu’nun önündeki Atatürk Heykeli, Dambovita Nehri, 1989 Devrimi’nden hemen önce Romanya Başkanı Çavuşesku'nun son balkon konuşmasını yaptığı meydan gibi Bükreş'in tarihi yerlerini gezdi.