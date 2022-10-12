Murat Kekilli: Kalbimin farklı attığını hissettim!

Murat Kekilli, İstanbul Boğazı’nın ışıltılı manzarasında müzikseverlerle bir araya geldi. Kekilli, ‘Unutamam‘ şarkısıyla hayranlarını selamladı.
Sahneye motosikletle giriş yapan ünlü şarkıcı, yukarıdan indirilen gitarıyla konsere başladı. Sahne şovuyla göz dolduran Murat Kekilli, farklı bir görsel şölene imza attı.
Anadolu rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Kekilli, ‘Bu Akşam Ölürüm’den ‘Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?’a, 'Salını Salını’dan ‘Karagözlüm'e uzanan birçok şarkısını seslendirdi.
Müzikseverlere bir de sürpriz yapan Murat Kekilli, yeni şarkısını ilk kez dinleyicileri için seslendirdi. Hep bir ağızdan parçalara eşlik eden hayranları, ara ara telefon ışıklarını yakarak unutulamayacak bir atmosfer oluşturdu.
"BURANIN HEYECANI BAŞKAYMIŞ"
Murat Kekilli, konserinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Dostlarım bugün beni yalnız bırakmadı ve bunun için çok mutluyum. Her şey muhteşemdi. Gerçekten buranın heyecanı bir başkaymış. Kalbimin farklı attığını hissettim. Buranın atmosferi çok güzelmiş" diyerek, duygularını paylaştı.
"SPONTANE BİR ŞEY GELİŞTİ"
Sahneye motosikletle giriş yapmasına da değinen Murat Kekilli, "Spontane bir şey gelişti. Bu fikri çok beğendik ve yapalım dedik. Farklı bir girişti, ben de keyif aldım" dedi.
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