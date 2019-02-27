Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı

Giriş: 27.02.2019 - 08:59 | Güncelleme:  

Rock’çı Murat Kekilli, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Murat Göğebakan anısına, CRR Konser Salonu'nda sahne aldı. Türk müziği ve Türk rock müziği söyleyen Murat Kekilli'ye Gece Yolcuları eşlik etti

  • 1Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    1|20

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Murat Kekilli, "Gerek geleneksel ve Anadolu müziğine yakın duruşu, gerekse modern müzik soundlarını müziklerimle mükemmel bir gece seyirciyi bekliyor” dedi. 

  • 2Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    2|20

    Yardım gecelerine gittiğini de değinen Kekilli, “Yardıma muhtaç o kadar insan vardır ki bilemezsin. O yüzden böyle gecelerde severek sahne alıyorum. Yardımın dokunuyorsa ne mutlu bana" dedi.

  • 3Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    3|20
  • 4Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    4|20
  • 5Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    5|20
  • 6Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    6|20
  • 7Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    7|20
  • 8Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    8|20
  • 9Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    9|20
  • 10Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    10|20
  • 11Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    11|20
  • 12Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    12|20
  • 13Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    13|20
  • 14Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    14|20
  • 15Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    15|20
  • 16Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    16|20
  • 17Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    17|20
  • 18Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    18|20
  • 19Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    19|20
  • 20Murat Kekilli, Murat Göğebakan anısına sahne aldı - Magazin haberleri
    20|20

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0