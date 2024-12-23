Murat Kekilli'nin acı günü
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, annesi Sıdıka Kekilli'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu
Giriş: 23.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:08
Murat Kekilli, annesinin ölümüyle sarsıldı.
Şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli, hakkın rahmetine kavuşmuştur. 'Allah, rahmet eylesin' diyenin akıbeti hayır olsun" ifadelerini kullandı.
Sıdıka Kekilli'nin cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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