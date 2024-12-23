Murat Kekilli'nin annesine veda etti
Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 23.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:35
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Şarkıcı Murat Kekilli’nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi.
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Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.