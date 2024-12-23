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        Haberler Magazin Murat Kekilli’nin annesine veda etti - Magazin haberleri

        Murat Kekilli'nin annesine veda etti

        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:35
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        Şarkıcı Murat Kekilli’nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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        Bugün Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi.

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        Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü.

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        Kekilli’nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #Murat Kekilli
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