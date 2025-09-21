Habertürk
Habertürk
        Murat Mısırlı, ALS mücadelesini anlattı

        Murat Mısırlı, ALS mücadelesini anlattı

        1990'lı ve 2000'li yılların ünlü modellerinden Murat Mısırlı, 6 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı ile mücadelesini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 12:24 Güncelleme: 21.09.2025 - 12:24
        ALS mücadelesini anlattı
        1990'lı ve 2000'li yılların ünlü modellerinden biri olan Murat Mısırlı, 6 yıl önce ALS hastalığına yakalandı.

        Arkadaşları; Kenan İmirzalioğlu, Ece Uslu ve Çağdaş Karasu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen bir çocuk babası Murat Mısırlı, mücadelesinde yalnız bırakılmamasından bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

        Çağdaş Karasu - Murat Mısırlı - Kenan İmirzalıoğlu
        Çağdaş Karasu - Murat Mısırlı - Kenan İmirzalıoğlu

        Murat Mısırlı, duygularını şöyle dile getirdi; "6 yıl önce ALS teşhisi yapıldı. O günden bugüne ilerleme oldu. Bu süreçte zor zamanlar geçirdim. Daha yeni açılmaya başladım. Hep ailemin içinde tuttum bunu. Tedavisi olmayan bir hastalık. Belki bir farkındalık yaratırız. Hem ALS olan hem de ne yapacağını bilmeyenlere söylediklerim ışık olur."

        Murat Mısırlı - Ece Uslu
        Murat Mısırlı - Ece Uslu

        ALS HASTALIĞI NEDİR?

        Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

        #murat mısırlı
        #ALS
        #Kenan İmirzalıoğlu
        #ece uslu
