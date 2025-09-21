Murat Mısırlı, ALS mücadelesini anlattı

1990'lı ve 2000'li yılların ünlü modellerinden biri olan Murat Mısırlı, 6 yıl önce ALS hastalığına yakalandı.

Arkadaşları; Kenan İmirzalioğlu, Ece Uslu ve Çağdaş Karasu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen bir çocuk babası Murat Mısırlı, mücadelesinde yalnız bırakılmamasından bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Çağdaş Karasu - Murat Mısırlı - Kenan İmirzalıoğlu

Murat Mısırlı, duygularını şöyle dile getirdi; "6 yıl önce ALS teşhisi yapıldı. O günden bugüne ilerleme oldu. Bu süreçte zor zamanlar geçirdim. Daha yeni açılmaya başladım. Hep ailemin içinde tuttum bunu. Tedavisi olmayan bir hastalık. Belki bir farkındalık yaratırız. Hem ALS olan hem de ne yapacağını bilmeyenlere söylediklerim ışık olur."

Murat Mısırlı - Ece Uslu