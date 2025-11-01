Murat Şeker, korkunç düşüşü gözler önüne serdi

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Türk sinema sektöründeki üretim ve izleyici sayısı sorunları; yönetmen ve yapımcı Murat Şeker, CJ ENM Dağıtım Müdürü Ferhat Aslan ve Cinema Pink by Maximum Film Programlama Müdürü İlkay Erdem’in katıldığı 'Yeni Dalga mı Durgunluk mu: Bu Gişe Bizi Kurtarır mı?' başlıklı panelde ele alındı.

Murat Şeker’in verdiği sayısal bilgiler, korkunç bir manzarayı işaret etti. Önce Türkiye’de yıllar içindeki değişimi resmeden Şeker; "2017’de toplam 72 milyon bilet satılmışken bu sayı, 2024'te 33 milyona düşmüştü ve bu yıl için beklenti, 24 milyondu. Pandemi öncesi, 2015 - 2019 arası satılan toplam bilet sayısı 290 milyon iken 2020 - 2024 arası; bu rakam sadece 130 milyon. Uluslararası karşılaştırmalı bilgilerse durumun vehametini çok daha keskin gösteriyordu: Pandemi öncesi 5 yılda satılan toplam 6 milyon bileti, 70 milyona çıkaran tek ülke; Suudi Arabistan" dedi

REKLAM

20 YILDIR İLK KEZ BU YAZ FİLM ÇEKMEDİM" Bilet satışlarındaki düşüşün sebebinin, alım gücünün düşmesinin uzantısı olduğunun bilindiğini ancak asıl sıkıntının, eşzamanlı olarak yapım maliyetlerinin yükselmesi olduğunu belirten Murat Şeker; Kendimden örnek vereceğim; 20 yıl sonra ilk defa bu yaz film çekmedim çünkü çekim maliyetini göze alamadım" dedi.

Murat Şeker; "Yapım maliyetlerinin artmasının Türkiye'deki özel sebebi; ABD menşeli firmaların dijital platformalarda yapıma başlaması, yapım giderlerini dolar bazında yükseltmesi ve piyasayı dengesizleştirmesi. Burada; festivallere katılan, özellikle festival filmi üreten arkadaşların dikkat etmediği bir husus var: Ülkenin ana akım sineması çarkları dönmediğinde zaten festivaller, yarışmalar düzenlenemez hale gelir" uyarısında bulundu.

CJ ENM Dağıtım'ın müdürü ve yapımcı Ferhat Arslan ise kurumsallığın ve endüstrinin oluşmamasına dikkat çekti. Aslan, bu konuda şunları söyledi; "BKM vardı, TAFF vardı, Avşar Film vardı. Med Yapım, Ay yapım; girdi, çıktı. Fakat hiçbirisi sürdürülebilir bir ekosistem yaratamadı. Biz bir yapımcı kültürü oluşturamadık. Türkiye'de üç yılda bir film üreten yapımcı kalmadı." "Sinema salonlarında doluluk oranımız, yüzde 5... Bu bir felaket" diyen Ferhat Aslan, bu rakamın, bir seansın gösteriminin elektrik bedelini karşılamadığını ifade etti. "TÜRK İNSANININ KÜLTÜRE AYIRACAK PARASI YOK" İzleyicileri, salonlara çekmek için alternatif yollar denenmesi gerektiğini söyleyen, Cinema Pink by Maximum Film Programlama Müdürü İlkay Erdem; "Bu nedenle etkinliklerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela 27 - 28 Eylül'de çok düşük bir bilet fiyatıyla bir festival gerçekleştirdik. Vizyon filmleriyle devamını da getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Bu uygulamada; 80 TL’lik bilet fiyatıyla hafta sonu satılan bilet sayısının 800 bin olduğu bilgisini veren Murat Şeker; "Bu, bize bir şey işaret ediyor: Türk insanının kültüre ayıracak parası yok” ifadelerinde bulundu.