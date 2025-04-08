İlk çeyrekte zarar; 1.5 milyar lira

2025'in ilk çeyreğindeki gişe rakamları, Türkiye'de sinema sektörünün içinde bulunduğu krizi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.Filmlerin çok izlendiği dönem olan ilk çeyrekte gişelerde görülen büyük düşüş, sinema adına tablonun ne ölçüde vahim olduğunu ortaya serdi. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2024'ün aynı dönemine oranla % 39 azaldı. 2024'te; film başına; 80.131 izleyici salonlara girerken, 2025'te bu rakam; 44.034 olarak gerçekleşti.

Gişede; büyük hayal kırıklığı yaşayan filmlerden biri de Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Maria' oldu. Dünya hasılatı; sadece 23.742.350 dolar olan film, Türkiye'de 131.721 kişi tarafından izlendi.

TÜRK VE YABANCI FİLMLER

2024

• Ocak… 8.362.815

• Şubat… 3.983.880

• Mart… 1.996.822

TOPLAM… 14.343.517

2025

• Ocak… 5.387.998 • Şubat… 2.026.508 • Mart… 1.348.365 TOPLAM… 8.762.871 Türk yapımı 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'; 2.269.631 izleyiciyle 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen film oldu. Filmin hasılatı ise 385.270.374 TL olarak gerçekleşti. Gişeleri; sadece Türk filmleri üzerinden analiz etmek gerekirse durumun daha da vahim olduğu görülüyor. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2024'ün aynı dönemine göre; % 49 azaldı. 2024'te film başına; 154.698 izleyici düşerken, 2025'te bu rakam; 86.429 olarak gerçekleşti. 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen yabancı yapım ise ABD / Japonya ortak yapımı Kirpi Sonic 3' oldu. Film için 614.083 bilet kesildi. TÜRK FİLMLERİ 2024 • Ocak… 7.860.127 • Şubat… 3.580.112 • Mart… 1.090.336 TOPLAM… 12.530.575

2025 • Ocak… 4.386.518 • Şubat… 1.297.828 • Mart… 711.440 TOPLAM… 6.395.786 Başrollerinde; Murat Yıldırım ile Büşra Pekin'in yer aldığı 'ŞamPİYONlar', 700.803 izleyiciyle 2025'in ilk çeyreğinde en çok izlenen ikinci film oldu. REKLAM 2025'in ilk çeyreğindeki Türk ve yabancı filmler olmak üzere izleyici sayısı, daha önce görülmemiş ölçüde az oldu. • 2015... 22.625.652 • 2016... 21.375.980 • 2017... 24.753.793 • 2018... 24.778.921 • 2019... 17.555.227 • 2020... 16.412.514 • 2021... Pandemi nedeniyle sinema salonları kapalıydı. • 2022... 16.155.354 • 2023... 10.098.668 • 2024... 14.343.517 • 2025... 8.762.871 Yıllara göre; ilk çeyrek gişelerini Türk filmlerine göre analiz edecek olursak; son 10 yılda en düşük ikinci dönem yaşandı. • 2015... 16.613.545 • 2016... 15.329.601 • 2017... 16.758.475 • 2018... 18.696.410 • 2019... 10.993.324 • 2020... 13.715.153 • 2021... Pandemi nedeniyle sinema salonları kapalıydı.