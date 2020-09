'Ramo', küllerinden yeniden doğacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bugün, günlerden 'Ramo'...

SHOW TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi 'Ramo', ekran hasretine son vererek bu akşam saat 20'de yeni sezona merhaba diyecek.

BKM yapımı 'Ramo'yu M.Çağatay Tosun yönetirken her bölümde izleyiciye büyük heyecan oluşturan hikâyeyi Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleme alıyor.



Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği 'Ramo'da Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Bora Cengiz, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşaner' gibi oyuncular yer alıyor.

Hikâyesi merakla beklenen 'Ramo', adalet için verdiği savaşa artık İstanbul'da devam edecek.

'Ramo', küllerinden yeniden doğarak en dipten en zirveye savaş açacak.

'Ramo'yu canlandıran Murat Yıldırım, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda "Yepyeni bir dizi başlıyor' dahi diyebiliriz. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik fakat yeni sezonda çok daha iyi olacağı hissiyatı içerisindeyim" dedi.

Sizce hangi özellikleri 'Ramo'nun fenomen bir dizi haline gelmesini sağladı? Geride kalan sezonun değerlendirmesini yapacak olursanız bu konuda yorumunuz ne olur?

İzleyicinin kurulan bu dünyaya ve böyle bir karaktere inanması çok önemliydi. İlk bölümümüzden itibaren bunu başardık ve onlara alışık olmadıkları şekilde sürpriz bir final sunduk. Bu sezon da iddialı bir şekilde izleyicilerimizin karşılarına çıkmaya hazırlanıyoruz. 'Yepyeni bir dizi başlıyor' dahi diyebiliriz. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik fakat yeni sezonda çok daha iyi olacağı hissiyatı içerisindeyim. Önceki sezon 'Ramo' izlememiş olanların da çok rahat hikâyenin içerisine girebileceği bir şekilde hazırlanmış bir ilk bölüm bekliyor izleyicimizi.

Yeni sezonda diziyi daha da zenginleştiren unsurlar nelerdir?

Yepyeni bir senaryomuz var her şeyden önce. Yeni senaristlerimiz Toprak Karaoğlu ve Seda Çalışır Karaoğlu ve geçen yıldan Birol Tezcan bizimle beraberler. Dinamikleri ve heyecanı yüksek bir senaryo… Adeta hiç nefes almadan okudum. Yeni yönetmenimiz M. Çağatay Tosun ile daha önce 'Suskunlar' dizisinde beraberdik. Burada da farkını ilk bölümden ortaya koyacağına inanıyorum. Her yönüyle çok başarılı bulduğum ve uyum yakalayabildiğim bir yönetmen. Olgun Şimşek, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Bora Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncu arkadaşlarımız da ekibimize dahil oldu. Ayrıca prodüksiyon anlamında da BKM'nin bu başarıya katkısı çok büyük.

'Ramo'nun kariyerinize etkisinin neler olduğunu söyleyebilirsiniz? 'Ramo' ile en keskin benzer ve zıt yanlarınız nelerdir?

'Ramo', oynamaktan büyük keyif aldığım bir karakter. İlk defa bu tarz aksiyon içerikli bir projede yer aldım. Bu sebeple benim için özel bir yere sahip oldu. Sevdiklerimin derdi benim de derdim olur. 'Ramo' gibi... Aynı zamanda ailem de her şeyden önemlidir. Benzemediğimiz çok yanlarımız var, problemleri çözme tekniklerimiz diyebilirim en başta. Fakat bu sezon, 'Ramo'nun problemlere yaklaşım biçimi çok daha akılcı :)

Her oyuncunun canlandırdığı karaktere mutlaka katkısı olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak senaryodaki 'Ramo'ya ne ölçüde katkınız vardır?

Senaristin hayal ettiği 'Ramo' ile çok yakın olabilirsiniz ama hiçbir zaman aynı olamazsınız. Her oyuncuyla farklı bir 'Ramo' izlersiniz. Bu 'Ramo' benim. Bu 'Ramo'da benim çocukluğum, benim okuduğum kitaplar, dinlediğim müzikler, üniversite hayatım, hayata bakış açımdan, her şeyden var. Ama her şeyden önce iyi bir senaryo gelir, o da biz de bu sezon fazlasıyla var.

Birçok oyuncunun mühendislik öğrenimi gördüğünü biliyorum. Keza siz de öyle... Mühendislik için gerekli bilgilerin oyunculuğa katkısı sizce nedir?

Benim hayata ve oynadığım karakterlere bakış açımı mühendislikten kazandığımı söyleyemem. Analitik zekanın mutlaka işime katkısı oluyordur ama bu iş duyguları yönetme sanatı.

Oyunculuk kariyeriniz adına hedeflerinize ne ölçüde ulaştığınızı söyleyebilirsiniz?

Çok güzel şeyler yaşadım, dünyanın birçok ülkesinde beni seven insanlar var. Sevdiğim ve saygı duyduğum mesleğim, bu imkanları sağladı. Umarım oyunculuk adına istediğim birçok şeyi başarabilirim.

Pandemi döneminde edindiğiniz en önemli öğreti nedir? Bu dönemde yaşanılanlardan dolayı kendi adınıza aldığınız radikal kararlar var mı?

İnşallah en kısa zamanda dünya bu problemi atlatır. Bu süreç, hepimize tekrar hatırlattı; bu hayatta her an her şey olabilir. Pandemi, hastalık ve ölüm karşısında hepimizin ne kadar aciz ve eşit olduğumuzu, hayatın gerçekleriyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini de hatırlattı. Ekonomik olarak çok insanın ne zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini gösterdi bize. Bir an önce bu problemin bitmesi ümidiyle herkese buradan sağlık diliyorum.