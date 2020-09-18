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Ramo büyük planını hayata geçirmeye başlıyor!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Bora Cengiz, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ ve Sacide Taşener gibi oyuncular yer alıyor

Ramo
HABERTURK.COM

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 12. bölümünde Alpay’ın polise teslim olmasıyla Adana’da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner’i Adana’ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana’da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder.

Adana’daki pürüzleri temizleyen Taner’in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo’nun üzerine yıkmaktır. Ramo’nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır. Ramo, Sibel’in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir. Sibel’in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar.

Ramo’nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo’nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel’e ihanetinin hesabını sormaktır.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de!

İşte Ramo’nun 12. Bölüm Tanıtımı:

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